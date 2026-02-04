15:43  04 лютого
04 лютого 2026, 15:15

Народного депутата від "Слуги народу" підозрюють у махінаціях із землею на 30 мільйонів

04 лютого 2026, 15:15
ілюстративне фото: з відкритих джерел
НАБУ та САП спільно з СБУ викрили схему заволодіння врожаєм соняшнику та кукурудзи державних установ, що входять до структури Національної академії аграрних наук України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу НАБУ.

За даними слідства, організаторамим схеми є народний обранець, якого вже обвинувачують в одержанні від аграрія $85 тис. хабаря, та депутат Київської облради.

"У 2021 році нардеп у змові з директором одного з дослідних господарств та пособником організували збір та вивезення агропродукції на приватні зернові склади у Чернігівській та Полтавській областях. Йдеться про понад 990 тонн соняшнику та 1,4 тисячі тонн кукурудзи вартістю 27,3 млн грн. У 2022 році схожу схему реалізували на базі дослідної станції", – йдеться у повідомленні.

У підсумку за обома епізодами державі заподіяли збитків на майже 30 млн грн.

За інформацію наших джерел йдеться про депутата від партії "Слуга народу" Анатолія Гунька.

Як повідомлялось, наприкінці 2025 року НАБУ та САП заявили про викриття організованої злочинної групи з народних депутатів, які на регулярній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді. Підозри у цій резонансній справі вже оголошено кільком депутатам від "Слуги народу", зокрема Євгену Пивоварову, Ігорю Негулевському, Ользі Савченко та Юрію Кісєлю, а коло фігурантів може розширитися.

