У Богодухові оголосили триденну жалобу за загиблими через російські удари

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У місті Богодухів Харківської області 11-13 лютого оголосили днями жалоби за шістьма жителями, які загинули протягом останніх двох діб внаслідок російських ударів

Про це повідомив міський голова Володимир Бєлий, передає RegioNews.

У ці дні на адміністративних будівлях, підприємствах та установах приспустять державні прапори України з чорною стрічкою. Також скасовані всі розважальні та масові заходи на території громади.

Міська влада закликала мешканців дотримуватися тиші та вшанувати пам’ять загиблих у ці дні.

"Немає слів, щоб втішити рідних. Немає такої молитви, яка б вилікувала серце матері, що втратила дітей. Ми лише можемо бути поруч, розділити цей тягар і закарбувати в пам’яті кожне ім'я", – написав мер.

Нагадаємо, вночі 11 лютого в місті Богодухів ворог завдав удару ударним безпілотником по приватному сектору. Влучання сталося у житловий будинок, який було повністю зруйновано. З-під завалів рятувальники вилучили тіла чотирьох загиблих: 34-річного чоловіка та трьох дітей – двох однорічних хлопчиків і дворічної дівчинки. З5-річна вагітна жінка отримала поранення.

Згодом стало відомо, що загиблий у Богодухові разом із дітьми батько багатодітної родини Григорій Шикула був ветераном російсько-української війни. Чоловік повернувся з фронту після важкого поранення та ампутації кінцівки