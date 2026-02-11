14:50  11 лютого
Вітер і до +10 градусів: в Україну йде різке потепління
10:15  11 лютого
На Чернігівщині під час пожежі загинуло подружжя та їхній син
08:39  11 лютого
У Вінниці 17-річний юнак вдарив поліцейського палицею по потилиці
11 лютого 2026, 13:26

У Богодухові оголосили триденну жалобу за загиблими через російські удари

11 лютого 2026, 13:26
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У місті Богодухів Харківської області 11-13 лютого оголосили днями жалоби за шістьма жителями, які загинули протягом останніх двох діб внаслідок російських ударів

Про це повідомив міський голова Володимир Бєлий, передає RegioNews.

У ці дні на адміністративних будівлях, підприємствах та установах приспустять державні прапори України з чорною стрічкою. Також скасовані всі розважальні та масові заходи на території громади.

Міська влада закликала мешканців дотримуватися тиші та вшанувати пам’ять загиблих у ці дні.

"Немає слів, щоб втішити рідних. Немає такої молитви, яка б вилікувала серце матері, що втратила дітей. Ми лише можемо бути поруч, розділити цей тягар і закарбувати в пам’яті кожне ім'я", – написав мер.

Нагадаємо, вночі 11 лютого в місті Богодухів ворог завдав удару ударним безпілотником по приватному сектору. Влучання сталося у житловий будинок, який було повністю зруйновано. З-під завалів рятувальники вилучили тіла чотирьох загиблих: 34-річного чоловіка та трьох дітей – двох однорічних хлопчиків і дворічної дівчинки. З5-річна вагітна жінка отримала поранення.

Згодом стало відомо, що загиблий у Богодухові разом із дітьми батько багатодітної родини Григорій Шикула був ветераном російсько-української війни. Чоловік повернувся з фронту після важкого поранення та ампутації кінцівки

війна загиблі траур діти Харківська область атака російська армія Богодухів
11 лютого 2026
07 серпня 2025
