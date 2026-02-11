На Харківщині окупанти атакували маршрутку

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Як розповів начальник Малоданилівської селищної ради Олександр Гололобов, потрапила під обстріл маршрутка в селіщі Лісне, яке знаходиться під Харковом. Через обстріл курсування приміськими автобусами в селище Лісне буде призупинене.

Нагадаємо, раніше атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок атаки виникла пожежа на одному з промислових підприємств міста. Обійшлося без постраждалих.