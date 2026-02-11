14:50  11 лютого
11 лютого 2026, 12:54

Кар'єрна консультація: у Дніпрі ветерани отримали поради, як знайти роботу після служби

11 лютого 2026, 12:54
Скриншот із відео
У Дніпрі в Університеті митної справи та фінансів відбулася кар'єрна консультація для ветеранів. Захід організував Дніпровський районний осередок ГО "Захист держави"спільно з проєктом Unit 6.0

Про це повідомила пресслужба громадської організації, передає RegioNews.

Під час події ветерани-консультанти допомагали учасникам розібратися, як досвід служби у війську можна застосувати в цивільному житті та які професійні сфери найбільше відповідають їх навичкам і компетенціям.

За словами організаторів, подібні консультації допомагають ветеранам оцінити власний потенціал, визначити кар'єрні пріоритети та знайти можливості для професійного розвитку після служби.

Це перший захід із серії проектів, спрямованих на підтримку ветеранів у працевлаштуванні та адаптації до цивільного життя.

Організатори планують продовжувати такі консультації та розширювати формат заходів, залучаючи більше фахівців і менторів, щоб ветерани отримували практичні поради та підтримку на шляху до нової професійної кар'єри.

Нагадаємо, у Запоріжжі завдяки ГО "Захист Держви" відкрито консультативну платформу для ветеранів, військовослужбовців, які вже повернулися з фронту, а також членів їхніх родин. Тут можна отримати допомогу з питань соціальних виплат, медичного забезпечення, оформлення статусів, довідок та взаємодії з державними установами.

