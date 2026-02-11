14:50  11 лютого
Вітер і до +10 градусів: в Україну йде різке потепління
10:15  11 лютого
На Чернігівщині під час пожежі загинуло подружжя та їхній син
08:39  11 лютого
У Вінниці 17-річний юнак вдарив поліцейського палицею по потилиці
11 лютого 2026, 13:40

Без їжі, води та зв'язку: у Києві жінка на два тижні покинула 14-річного сина у тяжкому стані

11 лютого 2026, 13:40
Фото: поліція
Поліцейські оголосили підозру жительці Оболонського району, яка залишила свого 14-річного сина без допомоги

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Підліток мав важку травму ноги, не міг самостійно ходити та повністю залежав від дорослих. Попри безпорадний стан дитини, 32-річна жінка поїхала у власних справах. Хлопця вона залишила на 78-річну прабабусю, яка через стан здоров’я не могла за ним доглядати.

Мати знала, що син не міг ані ходити, ані подбати про себе, ані навіть вийти до укриття під час тривоги. Проте жінка ігнорувала це та не поверталась додому.

Протягом двох тижнів хлопець перебував без нормального харчування та догляду, поки про це поліції не повідомила жінка, яка випадково дізналася про ситуацію. Коли ювенальні поліцейські та соцпрацівники забрали підлітка, медики діагностували у нього анорексію та серйозні розлади внутрішніх органів.

Матір хлопця вже позбавили батьківських прав, невдовзі його всиновила інша родина.

Наразі, після отримання результатів усіх проведених експертиз, слідчі оголосили жінці підозру за ч. 1 ст. 135 КК України (завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані). Їй загрожує до двох років увʼязнення.

Нагадаємо, раніше нна Хмельниччині у жінки вилучили п'ятьох дітей віком 3, 10, 12, 13 та 14 років. Діти жили в антисанітарії, їх змушували жебракувати на вулицях міста.

Київ події
11 лютого 2026
