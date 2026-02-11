Молоді контрактники отримають річну відстрочку від мобілізації – ВР

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, який передбачає річну відстрочку від мобілізації для чоловіків віком 18-25 років, які вже відслужили річний контракт у ЗСУ

Про це інформує RegioNews.

За відповідне рішення проголосували 243 народних депутати.

Закон спрямований на забезпечення можливості планування кар'єри та подальшої служби для молодих військовослужбовців, які вже здобули досвід під час першого року служби, і дає їм додатковий час для завершення особистих справ або продовження навчання.

Наразі документ чекає на підпис президента, після чого набуде чинності.

Нагадаємо, у січні ВР не підтримала скасування відстрочки для студентів 25+. Нардеп Федір Веніславський, який представляв поправку, зазначив, що вона мала на меті запобігти зловживанню правом на відстрочку, а конституційне право на освіту залишалося б непорушним.