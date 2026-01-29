19:10  29 січня
29 січня 2026, 17:50

Найближчим часом Андрій Єрмак отримає підозру від НАБУ, – джерела

29 січня 2026, 17:50
фото: focus.ua
Цього тижня ексклава Офісу президента Андрій Єрмак отримає підозру від НАБУ та запобіжний захід

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на власні джерела.

Андрій Борисович Єрмак обіймав посаду керівника Офісу Президента України із 11 лютого 2020 по 28 листопада 2025 року. Він вважався однією з найвпливовіших фігур в оточенні Володимира Зеленського, відповідальним за міжнародні відносини, гуманітарні питання та роботу з військовополоненими.

Звільнення Єрмака: що відомо

Звільнення Єрмака стало однією з гучних подій 28 листопада. Вранці НАБУ із САП провели обшуки в урядовому кварталі та помешканні керівника Офісу Президента. Сам Андрій Єрмак підтвердив візит антикорупційних органів і наголосив на готовності до повного співробітництва.

Журналіст видання Financial Times Крістофер Міллер з посиланням на свої джерела припустив, що ці слідчі дії можуть бути пов'язані зі спецоперацією "Мідас" – великим розслідуванням щодо корупції в енергетичному секторі.

Водночас джерела ZN.UA повідомляли, що ймовірна підозра стосується інтересу Єрмака до одного з будинків у кооперативі "Династія". При цьому, за інформацією "Інтерфакс-Україна", після обшуків жодних офіційних підозр йому не було вручено.

Читайте також: У Чернишова знайшли елітні маєтки на Київщині

Того ж вечора президент Володимир Зеленський заявив, що Андрій Єрмак йде з посади. При цьому голова держави йому подякував.

За даними ЗМІ, Антикорупційні органи все ж готують та найближчим часом повідомлять про підозру ексглаві ОП.

Читайте також: Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року

