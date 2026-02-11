Фото: ДБР

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Начальник складу зв’язку однієї з бойових військових частин, маючи вільний доступ до складських приміщень, привласнював майно, необхідне для виконання бойових завдань.

Зокрема, фігурант виніс зі складу 29 технічних засобів зв’язку загальною вартістю понад 400 тис. гривень. Викрадене обладнання посадовець здавав до ломбардів у Києві, а отримані кошти витрачав на власні потреби.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 4 ст. 410 КК України (заволодіння військовим майном військовою службовою особою шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану). Йому загрожує до 15 років тюрми.

