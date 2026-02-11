14:50  11 лютого
Вітер і до +10 градусів: в Україну йде різке потепління
10:15  11 лютого
На Чернігівщині під час пожежі загинуло подружжя та їхній син
08:39  11 лютого
У Вінниці 17-річний юнак вдарив поліцейського палицею по потилиці
UA | RU
UA | RU
11 лютого 2026, 10:15

На Чернігівщині під час пожежі загинуло подружжя та їхній син

11 лютого 2026, 10:15
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Пожежа сталася 9 лютого в одному з домоволодінь в селищі Ріпки Чернігівського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Під час ліквідації займання вогнеборці виявили тіла трьох мешканців будинку: 60-річних господарів та їхнього 36-річного сина.

Попередня причина пожежі – необережне поводження з вогнем.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 КК України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки). Призначені експертні дослідження.

На Чернігівщині під час пожежі загинули троє людей

Нагадаємо, у Кривому Розі будуть судити 40-річну жінку за злісне невиконання обов’язків по догляду за дітьми. Її двоє малюків загинули під час пожежі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
пожежа загиблі події Чернігівська область
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
"Бойові" 100 000 грн та компенсації за поранення: юристи роз'яснюють, як отримати виплати
11 лютого 2026, 14:53
Вітер і до +10 градусів: в Україну йде різке потепління
11 лютого 2026, 14:50
У Чернівцях чоловік намагався підпалити банк
11 лютого 2026, 14:35
Прикривалися "зв’язками" з правоохоронцями: ДБР викрило схему переправлення ухилянтів за кордон
11 лютого 2026, 14:07
Молоді контрактники отримають річну відстрочку від мобілізації – ВР
11 лютого 2026, 13:55
На Харківщині окупанти атакували маршрутку
11 лютого 2026, 13:45
Без їжі, води та зв'язку: у Києві жінка на два тижні покинула 14-річного сина у тяжкому стані
11 лютого 2026, 13:40
У Богодухові оголосили триденну жалобу за загиблими через російські удари
11 лютого 2026, 13:26
У Чернівецькій області на кордоні з Румунією зупинили контрабанду електронних сигарет
11 лютого 2026, 13:19
Кар'єрна консультація: у Дніпрі ветерани отримали поради, як знайти роботу після служби
11 лютого 2026, 12:54
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Валерій Чалий
Остап Дроздов
Всі блоги »