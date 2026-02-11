На Чернігівщині під час пожежі загинули троє людей

Фото: поліція

Пожежа сталася 9 лютого в одному з домоволодінь в селищі Ріпки Чернігівського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Під час ліквідації займання вогнеборці виявили тіла трьох мешканців будинку: 60-річних господарів та їхнього 36-річного сина.

Попередня причина пожежі – необережне поводження з вогнем.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 КК України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки). Призначені експертні дослідження.

