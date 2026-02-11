14:50  11 лютого
Вітер і до +10 градусів: в Україну йде різке потепління
10:15  11 лютого
На Чернігівщині під час пожежі загинуло подружжя та їхній син
08:39  11 лютого
У Вінниці 17-річний юнак вдарив поліцейського палицею по потилиці
11 лютого 2026, 14:07

Прикривалися "зв'язками" з правоохоронцями: ДБР викрило схему переправлення ухилянтів за кордон

11 лютого 2026, 14:07
Фото: ДБР
Працівники ДБР викрили мешканців Івано-Франківщини, які нібито під прикриттям впливових зв’язків з правоохоронцями, переправляли ухилянтів та СЗЧешників з Харківської області до Румунії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Встановлено, що двоє мешканців Івано-Франківської області організували незаконне переправлення чоловіків з України поза офіційними пунктами пропуску – через гірську ділянку українсько-румунського кордону у Верховинському районі. До схеми вони залучили спільників з інших регіонів, які забезпечували безперешкодне пересування територією України.

Для залучення більшої кількості клієнтів ділки розповідали про зв’язки з впливовими правоохоронцями, які допоможуть організувати втечу.

В одному із задокументованих епізодів залучений організаторами мешканець Харкова перевозив трьох чоловіків територією Харківської області, у тому числі повз блокпости. Він усвідомлював, що серед пасажирів є особа, яка перебуває в розшуку ТЦК, а також чинний військовослужбовець ЗСУ, але продовжував чинити злочинні дії.

Фігуранта затримали на блокпості "Пісочин" після того, як він об’їхав пункт контролю та пересадив пасажирів до автобуса для подальшого трансферу до Прикарпаття.

Того ж дня в Івано-Франківську правоохоронці затримали ще одного учасника схеми – після отримання 45 тис. доларів за організацію переправлення трьох осіб через держкордон. Гроші вилучили. Після того, на блокпості поблизу міста Валки Харківської області затримали ще одного фігуранта, який супроводжував чоловіків у автобусі. Напередодні він отримав 130 тис. гривень за їхнє перевезення територією України.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів правоохоронці вилучили кошти, а також значну кількість речовини рослинного походження зеленого кольору, ймовірно канабісу, вагою близько 2-2,5 кг у сухому вигляді.

Затриманим повідомили про підозру. Їм загрожує до 9 років увʼязнення з конфіскацією майна.

ДБР продовжує слідчі дії для встановлення всіх учасників схеми, зокрема можливих співучасників серед правоохоронців.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині викрили схему незаконного переправлення чоловіків до Молдови. Свої "послуги" ділки оцінили в 6000 доларів.

ДБР Прикарпаття Харків ухилянти втеча від мобілізації втеча за кордон переправник
11 лютого 2026
