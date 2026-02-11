ЦПК обвинил Финмониторинг в затягивании рассмотрения запросов НАБУ

Фото: Финмониторинг

Служба финансового мониторинга игнорирует или долго рассматривает запросы НАБУ и неохотно проверяет происхождение средств, вносимых как залог за фигурантов коррупционных дел

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центр противодействия коррупции (ЦПК).

В то же время, директор НАБУ Семен Кривонос во время встречи с журналистами отметил, что Финмон заблокировал значительную сумму средств, которую планировали внести как залог за одного из подозреваемых по делу "Мидас".

Как известно, под стражей находится экссоветник министра энергетики Игорь Миронюк. Он может выйти на свободу после внесения залога в размере 126 млн. грн. Другие фигуранты дела раньше вышли под залог, который Финмон не блокировал.

Глава САП Александр Клименко, комментируя ситуацию, отметил, что сотрудничество между Финмоном и НАБУ/САП могло бы быть более активным, а служба имеет потенциал делать больше.

В ЦПК также напомнили, что Финмон возглавляет Филипп Пронин, который на этой неделе не явился на заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады.

По данным ВСК, в 2025 году он провел 43 дня в заграничных командировках, в том числе находился в Мексике, Танзании и Швейцарии.

Официальная позиция Службы финансового мониторинга по поводу этих замечаний пока не обнародована.

Как известно, 10 декабря 2025 года в Киеве под зданием комитетов Верховной Рады проходил митинг с требованием уволить главу Госфинмониторинга Филиппа Пронина.

