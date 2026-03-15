Помер відомий український художник

В Івано-Франківську у віці 66 років помер краєзнавець і художник Андрій Шабунін

Як передає RegioNews, про це у Фейсбуці повідомила Фортечна галерея "Бастіон" в Івано-Франківську.

"Ми з великим сумом дізналися про відхід у вічність відомого художника і краєзнавця Андрія Шабуніна. Саме він створив зображення давнього герба міста Станіславова, яке прикрашає нашу галерею і стало однією з найбільш популярних локацій для фотосесій", – йдеться у повідомленні.

Андрій Шабунін – заслужений художник України, живописець і графік, учасник численних вітчизняних та міжнародних виставок в Канаді, Польщі, Італії, Іспанії, США та Великій Британії.

