У Дніпрі побили і намагалися викрасти суддю

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Невідомі у балаклавах напали на суддю Індустріального районного суду Дніпра. Це сталось ввечері 13 березня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Українську правду.

Як зазначається, невідомі на автомобілі без державних номерних знаків напали на суддю біля під'їзду її будинку.

Жінку вдарили по голові, застосували перцевий балончик та намагалися силою затягти в авто. Також постраждав чоловік потерпілої, який перешкодив викраденню.

Наразі суддя з важкою травмою голови перебуває у лікарні.

