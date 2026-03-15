Біля блокпоста на Чернігівщині вибухнув ворожий дрон, постраждали військові
У Чернігівській області неподалік блокпоста вибухнув російський дрон. Внаслідок вибуху поранення отримали двоє військовослужбовців
Як передає RegioNews, про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.
"У прилеглій громаді БпЛА вибухнув поблизу блокпоста. Внаслідок вибуху двоє військовослужбовців зазнали поранень. Їм надається вся необхідна медична допомога", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на днях на Чернігівщині знищили бойову частину ворожого безпілотника. Російський безпілотник впав на відкритій місцевості – його бойова частина не здетонувала.
