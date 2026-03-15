15 березня 2026, 19:43

Графіки відключень на 16 березня: коли будемо без світла у понеділок

ілюстративне фото: з відкритих джерел
У понеділок, 16 березня, в усіх регіонах України з 17:00 до 22:00 будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

Як зазначається, причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, від початку повномасштабного вторгнення РФ близько 6 тисяч разів атакувала енергосистему України. Внаслідок атак були заподіяні мільярдні збитки.

Укрэнерго економіка енергетика відключення світла графіки відключення світла
