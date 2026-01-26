16:40  26 січня
26 січня 2026, 17:35

Екс-голові Тернопільської облради Михайлу Головку скасували багатотисячний штраф

26 січня 2026, 17:35
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Апеляційна палата ВАКС скасувала 68 тисяч гривень штрафу колишньому керівнику Тернопільської облради Михайлу Головку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу суду.

Як зазначається, 26 січня Апеляційна палата ВАКС завершила розгляд апеляційної скарги сторони захисту на вирок ВАКС від 22.10.2025, яким колишнього голову Тернопільської обласної ради визнано винуватим в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що передбачені Законом України "Про запобігання корупції" (ч. 1 ст. 366-2 КК України).

Суд першої інстанції призначив обвинуваченому покарання у виді штрафу в розмірі 68 тис. гривень з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, крім виборних, строком на один рік.

"За результатами розгляду колегія суддів Апеляційної палати ВАКС частково задовольнила апеляційну скаргу сторони захисту, скасувала вирок ВАКС та закрила кримінальне провадження стосовно обвинуваченого у зв’язку із встановленням відсутності події кримінального правопорушення", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про додаткову підозру колишньому голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку. Його підозрювали у незаконному зберіганні боєприпасів.

