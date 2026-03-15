Зросла кількість загиблих і поранених внаслідок обстрілу Запоріжжя 14 березня

Кількість загиблих внаслідок обстрілу Запоріжжя 14 березня зросла до двох, поранених – до 21

Як передає RegioNews, про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Росія забрала ще одне життя – в лікарні помер 17-річний хлопець, який отримав поранення внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Таким чином після обстрілу двоє загиблих та 21 людина поранена", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у суботу, 14 березня, армія РФ завдала удару по житловому кварталу Запоріжжя.

Як повідомлялось, декілька днів тому російський дрон атакував авто поліції у Запоріжжі. Внаслідок атаки постраждав один поліцейський.