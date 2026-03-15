В Україні прискорять ремонт доріг

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Уряд оголосив про розгортання дорожніх ремонтних робіт по всій країні. Їх планують прискорити до 150 тисяч м² на день

Як передає RegioNews, про це повідомили прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За даними Кабміну, з початку року ліквідовано понад 518 тисяч м² пошкоджень. Нині темпи дорожніх робіт становлять до 60 тисяч м² на добу.

"Поставила завдання Мінрозвитку підвищити темпи виконання дорожніх робіт до 150 тисяч до кінця березня. Це дозволить суттєво прискорити ліквідацію пошкоджень після зими", – зазначила Свириденко.

Раніше в Кабміні заявили, що дороги в Україні відремонтують, як тільки дозволять погодні умови. Насамперед відновлюватимуть стратегічно важливі маршрути, які забезпечують логістику для потреб оборони, життєзабезпечення громад, а також роботу критичної інфраструктури.