15 березня 2026, 15:05

В Україні прискорять ремонт доріг

ілюстративне фото: з відкритих джерел
Уряд оголосив про розгортання дорожніх ремонтних робіт по всій країні. Їх планують прискорити до 150 тисяч м² на день

Як передає RegioNews, про це повідомили прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За даними Кабміну, з початку року ліквідовано понад 518 тисяч м² пошкоджень. Нині темпи дорожніх робіт становлять до 60 тисяч м² на добу.

"Поставила завдання Мінрозвитку підвищити темпи виконання дорожніх робіт до 150 тисяч до кінця березня. Це дозволить суттєво прискорити ліквідацію пошкоджень після зими", – зазначила Свириденко.

Раніше в Кабміні заявили, що дороги в Україні відремонтують, як тільки дозволять погодні умови. Насамперед відновлюватимуть стратегічно важливі маршрути, які забезпечують логістику для потреб оборони, життєзабезпечення громад, а також роботу критичної інфраструктури.

Трасу Київ-Одеса вже почали ремонтувати
15 березня 2026, 10:59
Інфляція в Україні прискорилась: що стало дорожче, а що подешевшало
13 березня 2026, 00:50
Ринок землі: в Україні продали вже більше мільйона гектарів
09 березня 2026, 23:55
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
