Останні місяці діяльності НАБУ та САП чітко ілюструє: замість реальної боротьби з корупцією ми бачимо системний тиск на державні органи з метою примусу до капітуляції під приводом «боротьби з корупцією» (хоча вони 10 років так «розслідують». Достатньо згадати, як відпустили Злочевського)

Почати варто хоча б зі справи Міндича. Нас переконували, що це удар по "схемах Деркача", проте імовірних людей зрадника Андрія Деркача — таких як Галущенко, Котін та інші високопосадовці з "Енергоатому" — ніхто не чіпає. Виглядає так, ніби Деркач просто допоміг атакувати конкурентів, надавши НАБУ всю необхідну інформацію (можливо, і місця для прослуховування. У цій справі скрізь проглядається його нерухомість). Це дуже нагадує домовленості з ФСБ: маючи дані про всі пересування та нерухомість фігурантів, бюро спрацювало максимально вибірково. Цікаво, що сам Деркач нещодавно отримав від Путіна "Героя Росії". Чи не за успішну "операцію"? За "дивним збігом" одразу з’явився "мирний план" Віткоффа–Дмітрієва саме в цей час.

Паралельно з цим дивно виглядає робота з інформацією. Слідчі матеріали регулярно опиняються у депутата Железняка, хоча в НАБУ вдають, що не знають, як це стається. Ось приклад, де Железняк публікує дані бюро щодо ДПСУ.

При цьому Железняк бере участь у роботі ТСК, яку сам і створив. Це вже не правосуддя, а чисте інформаційне кілерство.

Ця активність НАБУ дивним чином синхронізується з міжнародним порядком денним. Щойно Зеленський вирушає на складні переговори до Трампа, антикорупціонери "реанімують" заяви про хабарі, які лунали ще у 2021 році.

Напередодні важливих перемовин НАБУ відкриває справу щодо "грошей у конвертах" у кабінеті голови транспортного комітету ВР Юрія Кісєля. Це створює стійке відчуття, що інформаційні атаки спеціально підлаштовують під важливі події. До речі, у 2022–2024 роках подібні зливи на диво системно відбувалися напередодні перемовин щодо зброї чи засідань у Рамштайні.

Цинічно виглядає вибірковість у так званій "справі Шурми". Нещодавно антикорупціонери пафосно відрапортували про затримання та розслідування фактів оплати за електроенергію сонячним станціям, що залишилися в окупації. Але є нюанс: гроші справно перераховувалися дев’ять місяців, і це відбувалося без жодних претензій до керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького. Як можна було не помічати окупацію територій стільки часу? Очевидно, що такі транзакції неможливі без санкції наглядових рад та вищого менеджменту енергокомпанії. Проте НАБУ знову працює "по верхах", фактично захищаючи транснаціональну корупцію та виводячи з-під удару реальних підписантів мільярдних схем.

Логічним продовженням цієї стратегії є справа Юлії Тимошенко, яка має всі ознаки помсти та примусу голосувати "як потрібно" за різні "плани" з російським душком. До речі, тут теж "дивний збіг". Дозвіл на провадження щодо "злочинної групи" з’явився 27 листопада — через тиждень після того, як стали відомі "28 пунктів російського мирного плану". При цьому поки жодного руху немає. І лише у січні "раптом" з’являється справа проти Тимошенко. Водночас жодних доказів "хабарів" немає. Статус грошей, які у неї вилучили, невідомий. Плівки для експертизи, у справжності яких вона сумнівається, чомусь НАБУ та САП надавати не хочуть. Щоб підтвердити своє прагнення до "прозорості", засідання ВАКС (суд фактично під контрлем НАБУ та САП) чомусь закривають. До такого навіть Янукович не додумався, коли шив проти неї справу.

За "дивним збігом" нардеп від "Батьківщини" Власенко через свою ТСК вже отримав матеріали про зловживання у самій "антикорупційній тусовці". Інша ТСК Олексія Кучеренка виявила мільярдні схеми в енергетиці, де замішані, у тому числі, представники іноземців та так званих "реформаторів" типу Кудрицького та Коболєва.

Такі дивні "співпадіння" дають підстави говорити, що НАБУ та САП виступають зараз як інструмент для примусу до капітуляції країни шляхом прямого терору держапарату. Плівки у справі Міндича з’явилися саме тоді, коли оприлюднили російський проєкт угоди. Окрім тиску на політиків, ми бачимо системні атаки на ВПК. Справа проти компанії Archer фактично не розслідується, але роботу підприємства заблоковано. Так само НАБУ торпедувало компанію Firepoint, розсилаючи посольствам листи про нібито корупцію. Це тиск на оборонку та прямий підрив обороноздатності країни.

У випадку з Верховною Радою системний тиск на депутатів, імовірно, пов’язаний із намаганням змусити їх проголосувати за вигідний росіянам договір, який нам намагаються нав'язати. НАБУ просто "підвішує" обранців на кримінальні справи, щоб домогтися їхньої лояльності у потрібний момент.

Переконаний, що структуру необхідно негайно перезавантажити. Увесь нинішній склад повинен бути звільнений. Новий — набирати з ветеранів. Вони точно не будуть іти на співпрацю з іноземними спецслужбами проти інтересів країни та реально боротимуться з корупцією, звідки б вона не йшла — чи то від місцевих крадіїв, чи то від міжнародних.