Ексочільник "Укренерго" Кудрицький вийшов із СІЗО під заставу 14 млн грн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на РБК-Україна.

Як зазначається, за колишнього голову правління "Укренерго" Володимира Кудрицького, якого звинувачують у шахрайстві в особливо великих розмірах, внесли заставу у розмірі 13,7 млн гривень.

Нагадаємо, днями Державне бюро розслідувань затримало на Львівщині колишнього керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького. йому інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах та відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом. За даними слідства, він міг заволодіти коштами державної компанії під час тендерів на реконструкцію об'єктів енергосистеми у 2018 році.