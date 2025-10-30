12:13  30 жовтня
Дрон ударив по Сумах серед білого дня: момент атаки
09:40  30 жовтня
У центрі Львова підпалили паб: поліція затримала підозрюваного
08:11  30 жовтня
У Вінниці з вікна дев’ятого поверху випала жінка
30 жовтня 2025, 14:23

Ексочільник "Укренерго" Кудрицький вийшов із СІЗО під заставу 14 млн грн

30 жовтня 2025, 14:23
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Колишній голова «Укренерго» Володимир Кудрицький, якого заарештували 29 жовтня, вже вийшов із СІЗО

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на РБК-Україна.

Як зазначається, за колишнього голову правління "Укренерго" Володимира Кудрицького, якого звинувачують у шахрайстві в особливо великих розмірах, внесли заставу у розмірі 13,7 млн гривень.

Нагадаємо, днями Державне бюро розслідувань затримало на Львівщині колишнього керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького. йому інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах та відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом. За даними слідства, він міг заволодіти коштами державної компанії під час тендерів на реконструкцію об'єктів енергосистеми у 2018 році.

