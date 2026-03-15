Під Києвом горів "Епіцентр", рятувальники евакуювали 100 людей

фото: Головне управління ДСНС України у Київській області

У Борисполі 15 березня сталася пожежа у гіпермаркеті "Епіцентр". На місце події було направлено вогнеборців кількох частин

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління ДСНС України у Київській області.

Як зазначається, на відкритому будівельному майданчику виникла пожежа будівельних матеріалів на стелажах, які впритул розташовані до будівлі торгівельного центру.

Також виникло задимлення в самій будівлі і необхідна евакуація відвідувачів та персоналу закладу.

"Пожежу ліквідовано о 11:56. На пожежі від ДСНС працювало 30 чоловік особового складу та 8 одиниць техніки, від місцевої пожежної охорони було задіяно 5 чоловік та 3 одиниці техніки", – йдеться у повідомленні.

Причина пожежі встановлюється.

Як повідомлялось, на Київщині через куріння в ліжку загинув чоловік. Нещасний випадок стався 13 березня у Білій Церкві.