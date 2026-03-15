15 березня 2026, 17:20

Під Києвом горів "Епіцентр", рятувальники евакуювали 100 людей

фото: Головне управління ДСНС України у Київській області
У Борисполі 15 березня сталася пожежа у гіпермаркеті "Епіцентр". На місце події було направлено вогнеборців кількох частин

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління ДСНС України у Київській області.

Як зазначається, на відкритому будівельному майданчику виникла пожежа будівельних матеріалів на стелажах, які впритул розташовані до будівлі торгівельного центру.

Також виникло задимлення в самій будівлі і необхідна евакуація відвідувачів та персоналу закладу.

"Пожежу ліквідовано о 11:56. На пожежі від ДСНС працювало 30 чоловік особового складу та 8 одиниць техніки, від місцевої пожежної охорони було задіяно 5 чоловік та 3 одиниці техніки", – йдеться у повідомленні.

Причина пожежі встановлюється.

Як повідомлялось, на Київщині через куріння в ліжку загинув чоловік. Нещасний випадок стався 13 березня у Білій Церкві.

пожежа ДСНС Бориспіль Київська область Епіцентр фото
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
