На Рівненщині внаслідок ДТП загинуло подружжя

Подружжя загинуло, в’їхавши у річку на Рівненщині

За даними правоохоронців, 33-річна рівнянка та її 44-річний чоловік відпочивали поблизу річки. Жінка, керуючи автомобілем Jeep Grand Cherokee, рухаючись заднім ходом, не впевнилася у безпечності маневру та допустила зʼїзд у водойму.

Подружжя загинуло на місці.

Їхні тіла уже дістали з річки.

