Суд заарештував екскерівника "Укренерго" Кудрицького

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Колишньому главі "Укренерго" Володимиру Кудрицькому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави

Як передає RegioNews, відповідне рішення виніс Печерський райсуд Києва.

Зазначається, що екскерівнику "Укренерго" Володимиру Кудрицькому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 13,7 мільйона гривень.

Він перебуватиме під вартою до 26 грудня 2025 року.

Раніше видання "Українська правда" писало, що Державне бюро розслідувань затримало на Львівщині колишнього керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького та готує йому повідомлення про підозру. За даними джерел, Кудрицькому інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах та відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом.