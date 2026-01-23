16:04  23 січня
23 січня 2026, 16:45

За Юлію Тимошенко внесли заставу - ВАКС

23 січня 2026, 16:45
Стало відомо, що за лідерку фракції "Батьківщина" внесли заставу. Цю інформацію підтвердили у Вищому антикорупційному суді

Про це повідомили в Transparency International Ukraine, передає RegioNews.

За депутатку Юлію Тимошенко внесли повну суму застави. Це 33 мільйони гривень. Слід зазначити, що раніше вона говорила про труднощі внести заставу через заблоковані рахунки. Проте згодом стали з'являтися повідомлення, що сплачують цю суму частинами.

Юлія Тимошенко повинна була внести 33 мільйони гривень застави за п'ять днів. Інакше обвинувачення могло б внести клопотання про обрання їй більш суворого запобіжного заходу.

Справа Тимошенко

Увечері 13 січня НАБУ та САП повідомили про викриття керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради на корупції. Водночас джерела "Української правди" повідомляли, що йдеться про лідерку фракції "Батьківщина" Юлію Тимошенко.

Народний депутат Олексій Гончаренко також підтвердив, що йдеться саме про Тимошенко.

Антикорупційні органи заявили, що керівника фракції викрили на пропозиції неправомірної вигоди низці народних депутатів із фракцій, які вона не очолює, за голосування "за" або "проти" конкретних законопроєктів.

Вранці 14 січня співрозмовники УП у політичних колах повідомили про оголошення підозри голові фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Згодом сама Тимошенко підтвердила проведення обшуків в офісі партії, водночас заявивши, що відкидає всі звинувачення.

Згодом НАБУ і САП офіційно повідомили про оголошення підозри керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам на постійній основі.

Також НАБУ оприлюднило записи розмов, на яких, за версією слідства, лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко обговорює з невідомим народним депутатом систему оплати за конкретні голосування у Верховній Раді.

23 січня 2026
