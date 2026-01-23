22:31  23 січня
Ексголова ДПСУ, який отримував хабарі за контрабанду сигарет, може вийти з-під варти під заставу

ілюстративне фото: з відкритих джерел
У понеділок, 26 січня, суд обиратиме запобіжний захід колишньому голові ДПСУ Сергію Дейнеко у резонансній справі про контрабанду тютюнових виробів через за кордон

Як передає RegioNews, про це пише журналіст Віталій Глагола

За інформацією джерел, САП проситиме суд визначити для Дейнеко заставу в розмірі 22 мільйони гривень.

Сергія Дейнеко внесли в орієнтування, а його анкетні дані передали на всі пункти пропуску через державний кордон, аби унеможливити спробу залишити територію України.

Наразі з’ясовується, чи перебуває він в Україні та чи намагався виїхати за кордон.

Нагадаємо, 22 січня НАБУ викрило топпосадовців Держприкордонслужби на одержанні хабарів. Серед підозрюваних – колишній голова відомства Сергій Дейнеко, начальник відділу пункту пропуску, а також колишня службова особа. За даними слідства, лише упродовж липня-листопада 2023 року прикордонники отримали щонайменше 204 тис. євро неправомірної вигоди за безперешкодний проїзд 68 автомобілів. Щоб приховати свою діяльність, зловмисники використовували транспортні засоби, зареєстровані в ЄС, на які встановлювали спеціальні номерні знаки, схожі на дипломатичні.

