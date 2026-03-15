15:31  15 березня
Російський дрон убив двох медиків на Харківщині
13:42  15 березня
У Дніпрі побили і намагалися викрасти суддю
09:21  15 березня
В Одесі працівник ТЦК випадково вдарив шокером колегу
UA | RU
UA | RU
15 березня 2026, 15:31

Російський дрон убив двох медиків на Харківщині

15 березня 2026, 15:31
Читайте также на русском языке
фото: прокуратура України
Читайте также
на русском языке

Поблизу населеного пункту Червона Хвиля загинули 27- та 56-річний чоловіки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

"Поблизу с. Червона Хвиля Великобурлуцької громади загинули 27-річний і 56-річний чоловіки, зазнав поранень 54-річний чоловік – усі працівники бригади екстреної медичної допомоги", – йдеться у повідомленні.

Загалом протягом минулої доби ворожих ударів зазнав 21 населений пункт Харківської області.

Нагадаємо, під Куп'янськом на Харківщині загинув єдиний син генерала СБУ. Йдеться про Микиту Доценка, якому було 24 роки.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Всі публікації »
