Російський дрон убив двох медиків на Харківщині
Поблизу населеного пункту Червона Хвиля загинули 27- та 56-річний чоловіки
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.
"Поблизу с. Червона Хвиля Великобурлуцької громади загинули 27-річний і 56-річний чоловіки, зазнав поранень 54-річний чоловік – усі працівники бригади екстреної медичної допомоги", – йдеться у повідомленні.
Загалом протягом минулої доби ворожих ударів зазнав 21 населений пункт Харківської області.
Нагадаємо, під Куп'янськом на Харківщині загинув єдиний син генерала СБУ. Йдеться про Микиту Доценка, якому було 24 роки.
