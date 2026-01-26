Смертельна ДТП за участю депутата на Львівщині: ДБР з'ясовує обставини

Фото: ДБР

Працівники ДБР з'ясовують обставини смертельної ДТП у селі Сокільники на Львівщині, в якій загинув народний депутат

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За попередніми даними, 25 січня близько 18:15 квадроцикл під керуванням депутата виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з маршрутним транспортним засобом. Серед пасажирів маршрутки постраждалих немає.

Внаслідок зіткнення народний депутат отримав тяжкі травми, несумісні з життям. Після госпіталізації він помер у лікарні.

Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР та відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України –порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть або тяжкі тілесні ушкодження.

Наразі працівники ДБР проводять першочергові слідчі дії: оглядають місце події, опитують свідків та вилучають речові докази.

Нагадаємо, у неділю ввечері нардеп від "Слуги народу" Орест Саламаха загинув у ДТП біля Львова. Відомо, що після аварії депутата у критичному стані госпіталізували до однієї з лікарень. Однак, медикам не вдалося його врятувати.