08:58  26 січня
Катався на скайсерфінгу: у Києві чоловік провалився під лід
07:50  26 січня
На Харківщині Ford після заносу залетів на припаркований автомобіль
18:14  25 січня
Сніг, ожеледь і дощі в Україні: прогноз погоди на найближчі дні
26 січня 2026, 07:18

Смертельна ДТП за участю депутата на Львівщині: ДБР з'ясовує обставини

26 січня 2026, 07:18
Фото: ДБР
Читайте также
Працівники ДБР з'ясовують обставини смертельної ДТП у селі Сокільники на Львівщині, в якій загинув народний депутат

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За попередніми даними, 25 січня близько 18:15 квадроцикл під керуванням депутата виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з маршрутним транспортним засобом. Серед пасажирів маршрутки постраждалих немає.

Внаслідок зіткнення народний депутат отримав тяжкі травми, несумісні з життям. Після госпіталізації він помер у лікарні.

Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР та відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України –порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть або тяжкі тілесні ушкодження.

Наразі працівники ДБР проводять першочергові слідчі дії: оглядають місце події, опитують свідків та вилучають речові докази.

Нагадаємо, у неділю ввечері нардеп від "Слуги народу" Орест Саламаха загинув у ДТП біля Львова. Відомо, що після аварії депутата у критичному стані госпіталізували до однієї з лікарень. Однак, медикам не вдалося його врятувати.

ДБР ДТП розслідування Слуга народа Львівська область квадроцикл Орест Саламаха народний депутат
