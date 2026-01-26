Смертельное ДТП с участием депутата во Львовской области: ДБР выясняет обстоятельства

Фото: ГБР

Сотрудники ГБР выясняют обстоятельства смертельного ДТП в селе Сокольники во Львовской области, в которой погиб народный депутат

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По предварительным данным, 25 января около 18:15 квадроцикл под управлением депутата выехал на встречную полосу движения и столкнулся с маршрутным транспортным средством. Среди пассажиров маршрутки пострадавших нет.

В результате столкновения народный депутат получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. После госпитализации он умер в больнице.

Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР и открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть или тяжкие телесные повреждения.

Сейчас работники ГБР проводят первоочередные следственные действия: осматривают место происшествия, опрашивают свидетелей и изымают вещественные доказательства.

Напомним, в воскресенье вечером нардеп от "Слуги народа" Орест Саламах погиб в ДТП возле Львова. Известно, что после аварии депутата в критическом состоянии госпитализировали в одну из больниц. Однако медикам не удалось его спасти.