На Харківщині автівка вилетіла з дороги та перекинулась: загинула двомісячна дитина

ДТП сталася 24 січня близько 07:15 на автодорозі Берестин – Полтава поблизу міста Берестин

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Попередньо, 26-річний водій Mitsubishi Lancer не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль з’їхав на узбіччя та перекинувся.

В результаті аварії постраждали пасажири легковика – 24-річна жінка та 4-річна дитина. Двомісячна дитина від отриманих травм загинула.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють всі обставини та причини події.

