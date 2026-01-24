На Харківщині автівка вилетіла з дороги та перекинулась: загинула двомісячна дитина, є постраждалі
ДТП сталася 24 січня близько 07:15 на автодорозі Берестин – Полтава поблизу міста Берестин
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Попередньо, 26-річний водій Mitsubishi Lancer не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль з’їхав на узбіччя та перекинувся.
В результаті аварії постраждали пасажири легковика – 24-річна жінка та 4-річна дитина. Двомісячна дитина від отриманих травм загинула.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють всі обставини та причини події.
Нагадаємо, у Кривому Розі судитимуть нацгвардійця, який на смерть збив 13-річного хлопця. Йому загрожує до 8 років увʼязнення.
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
В Абу-Дабі завершились перемовини України, США та РФ
24 січня 2026, 15:39Виведення 2 млрд грн: ДТЕК Ахметова достроково розриває договір із "Енергоатомом"
24 січня 2026, 14:40На Львівщині на АЗС під час заправки авто побилися четверо чоловіків
24 січня 2026, 14:17Кількість постраждалих внаслідок дробового удару по Харкову знову зросла
24 січня 2026, 13:50Некомпетентність чи корупційна змова: Герус про можливі мільярдні втрати "Енергоатома"
24 січня 2026, 13:20Кинув коктейль Молотова у квартиру: на Житомирщині чоловік намагався спалити жінку з дитиною
24 січня 2026, 12:24Нічна атака на Харків: зросла кількість постраждалих
24 січня 2026, 11:48Під час перемовин в Абу-Дабі Україна та РФ не наблизилися до компромісу, – Reuters
24 січня 2026, 11:17Через обстріл Києва майже 6000 будинків залишились без опалення
24 січня 2026, 10:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Всі блоги »