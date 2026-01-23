Фото: ОП

Україна на Всесвітньому економічному форумі в Давосі домовилась про новий пакет допомоги для посилення протиповітряної оборони

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує RegioNews.

"Давос. Підтримка для України. ППО для України. Зустрічі для України. Повертаємося додому з домовленостями про новий пакет необхідної ППО для захисту наших людей", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 22 січня у Давосі відбулись перемовини між Зеленським та президентом США Дональдом Трампом.

23 січня в ОАЕ відбудеться тристороння зустріч між Україною, РФ та США. За словами Зеленського, ця зустріч триватиме два дні. США та Україна можуть запропонувати Росії варіант енергетичного перемир’я.