Зеленський заявив, що Україна в Давосі домовилась про новий пакет необхідної ППО
Україна на Всесвітньому економічному форумі в Давосі домовилась про новий пакет допомоги для посилення протиповітряної оборони
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує RegioNews.
"Давос. Підтримка для України. ППО для України. Зустрічі для України. Повертаємося додому з домовленостями про новий пакет необхідної ППО для захисту наших людей", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 22 січня у Давосі відбулись перемовини між Зеленським та президентом США Дональдом Трампом.
23 січня в ОАЕ відбудеться тристороння зустріч між Україною, РФ та США. За словами Зеленського, ця зустріч триватиме два дні. США та Україна можуть запропонувати Росії варіант енергетичного перемир’я.
