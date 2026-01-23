Кремль підтвердив участь Росії у тристоронніх переговорах в ОАЕ

Фото: з відкритих джерел

Помічник глави російської держави Юрій Ушаков підтвердив участь РФ у переговорах в Об'єднаних Арабських Еміратах та оголосив склад делегації

Про це повідомляють російські ЗМІ, передає RegioNews.

За словами, переговорна група вже сформована і скоро вирушить до Абу-Дабі.

Російську робочу групу на тристоронній зустрічі в Абу-Дабі очолить начальник Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ Ігор Костюков. До складу делегації також увійдуть представники керівництва Міністерства оборони Росії.

"Домовилися, що в п’ятницю в Абу-Дабі відбудеться перше засідання тристоронньої робочої групи з питань безпеки за участю представників Росії, США та України", – заявив Ушаков, додавши, що російська делегація отримала від Путіна "конкретні інструкції".

Водночас він наголосив, що Росія, за його словами, не планує припиняти війну і "продовжить домагатися цілей так званої СВО", доки, як він стверджує, не буде досягнуто врегулювання політико-дипломатичними засобами.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський анонсував тристоронню зустріч України, США та РФ. За його словами, вона стартує вже 23 січня.

Раніше Дональд Трамп назвав зустріч із українським колегою в Давосі хорошою. Він також додав, що тепер планує зустрітися з російським диктатором Путіним.

