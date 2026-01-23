07:36  23 січня
П'яний водій BMW у Києві збив пішохода та втік – йому загрожує до 10 років
06:29  23 січня
На Кіровоградщині вантаж із фури впав на авто: є загиблий та постраждала
14:31  22 січня
Після сильних морозів в Україну прийде потепління зі снігом
UA | RU
UA | RU
23 січня 2026, 07:14

Кремль підтвердив участь Росії у тристоронніх переговорах в ОАЕ

23 січня 2026, 07:14
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Помічник глави російської держави Юрій Ушаков підтвердив участь РФ у переговорах в Об'єднаних Арабських Еміратах та оголосив склад делегації

Про це повідомляють російські ЗМІ, передає RegioNews.

За словами, переговорна група вже сформована і скоро вирушить до Абу-Дабі.

Російську робочу групу на тристоронній зустрічі в Абу-Дабі очолить начальник Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ Ігор Костюков. До складу делегації також увійдуть представники керівництва Міністерства оборони Росії.

"Домовилися, що в п’ятницю в Абу-Дабі відбудеться перше засідання тристоронньої робочої групи з питань безпеки за участю представників Росії, США та України", – заявив Ушаков, додавши, що російська делегація отримала від Путіна "конкретні інструкції".

Водночас він наголосив, що Росія, за його словами, не планує припиняти війну і "продовжить домагатися цілей так званої СВО", доки, як він стверджує, не буде досягнуто врегулювання політико-дипломатичними засобами.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський анонсував тристоронню зустріч України, США та РФ. За його словами, вона стартує вже 23 січня.

Раніше Дональд Трамп назвав зустріч із українським колегою в Давосі хорошою. Він також додав, що тепер планує зустрітися з російським диктатором Путіним.

Читайте також: Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ США війна перемовини мир ОАЕ тристороння зустріч
Зеленський заявив, що Україна в Давосі домовилась про новий пакет необхідної ППО
23 січня 2026, 01:00
США та Україна запропонують РФ енергетичне перемир’я на трьохсторонніх переговорах
22 січня 2026, 19:07
Всі новини »
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
"Іскандер" та 70 БпЛА: Кривий Ріг пережив наймасованішу атаку росіян
23 січня 2026, 09:01
Шахраї видають себе за начальника Сумської ОВА та просять гроші
23 січня 2026, 08:55
На Донеччині через російські обстріли загинули чотири людини, ще шестеро – поранені
23 січня 2026, 08:49
"Виховував" чужу дитину силою: родина з Луцька вимагає пів мільйона моральної шкоди
23 січня 2026, 08:38
На Буковині митники вилучили гаджети Apple на пів мільйона гривень
23 січня 2026, 08:30
У Львові під час розвантаження гранітних плит загинув 72-річний чоловік
23 січня 2026, 08:21
РФ вночі атакувала Україну 101 ударним дроном: сили ППО знешкодили 76 БпЛА
23 січня 2026, 08:11
Трамп заявив про готовність Зеленського укласти мирну угоду
23 січня 2026, 07:52
На Житомирщині жінка та її троє дітей отруїлися чадним газом
23 січня 2026, 07:50
П'яний водій BMW у Києві збив пішохода та втік – йому загрожує до 10 років
23 січня 2026, 07:36
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Всі блоги »