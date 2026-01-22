Фото: ілюстративне

Під час трьохсторонніх переговорів США, України та РФ можуть обговорити тимчасове перемир’я в енергетичній сфері

Про це пише FT, передає RegioNews.

США та Україна можуть запропонувати Росії варіант енергетичного перемир’я під час трьохсторонніх переговорів. За умовами домовленості, РФ припиняє удари по енергетичній інфраструктурі України, а українська сторона не завдає ударів по російських нафтових підприємствах.

Президент України Володимир Зеленський раніше повідомив, що зустріч трьох країн відбудеться 23 січня в Об’єднаних Арабських Еміратах. За його словами, переговори триватимуть два дні і мають на меті обговорити низку питань, у тому числі безпеку енергетики.

Під час виступу в Далласі Зеленський також зазначив, що Росія продовжує боротися за заморожені активи країни за кордоном і досягає певних результатів у цьому напрямку. Він додав, що досі немає прогресу у створенні спеціального трибуналу для розслідування агресії РФ проти України, зокрема європейські партнери навіть не визначили місце для суду.

Тристоронні переговори можуть стати першою великою зустріччю після початку атак на енергетичну інфраструктуру України. Експерти наголошують, що будь-яке перемир’я у цій сфері може значно вплинути на стабільність енергопостачання у країні та на стратегічну ситуацію в регіоні.

Нагадаємо, Дональд Трамп назвав зустріч із президентом України в Далласі хорошою. Він також додав, що тепер планує зустрітися з російським диктатором Путіним.