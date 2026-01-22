14:31  22 січня
Після сильних морозів в Україну прийде потепління зі снігом
13:21  22 січня
На Кіровоградщині родина отруїлася чадним газом, двоє дітей – у лікарні
12:59  22 січня
У Дніпрі російський БпЛА влучив у будинок
22 січня 2026, 17:00

США, Україна та РФ зустрінуться в ОАЕ вже завтра - Зеленський

22 січня 2026, 17:00
Президент України анонсував тристоронню зустріч України, США та РФ. За його словами, вона стартує вже завтра

Про це Володимир Зеленський заявив під час виступу в Далласі, передає RegioNews.

Під час виступу в Далласі президент України заявив, що 23 січня в ОАЕ відбудеться тристороння зустріч між Україною, РФ та США. За його словами, ця зустріч триватиме два дні.

Також під час своєї промови він заявив, що російський диктатор Путін досі бореться за заморожені активи РФ і "в нього є певні успіхи". Крім того, він дорікнув партнерам, що досі немає прогресу щодо створення спецтрибуналу за російську агресію проти України. Зеленський зауважив, що європейці навіть не обрали будівлю для цього.

Нагадаємо, що Дональд Трамп назвав зустріч із президентом України в Далласі хорошою. Він також додав, що тепер планує зустрітися з російським диктатором Путіним.

Володимир Зеленський
22 січня 2026
