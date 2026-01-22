14:31  22 січня
Після сильних морозів в Україну прийде потепління зі снігом
13:21  22 січня
На Кіровоградщині родина отруїлася чадним газом, двоє дітей – у лікарні
12:59  22 січня
У Дніпрі російський БпЛА влучив у будинок
22 січня 2026, 15:55

"Усі хочуть, щоб війна закінчилася": Трамп прокоментував зустріч із Зеленським у Давосі

22 січня 2026, 15:55
фото: Офіс Президента України
Президент США Дональд Трамп оцінив сьогоднішню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським на полях Всесвітнього економічного форуму як «дуже гарну»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на журналістів Sky News, які перебували на зустрічі.

"У мене була дуже хороша зустріч із президентом Зеленським, усі хочуть, щоб війна закінчилася", – зазначив американський лідер.

У відповідь на запитання про те, чи є можливість укласти угоду вже сьогодні, президент США заявив, що потрібно "подивитися, що ще станеться".

Також Трамп додав, що планує зустрітися із лідером Росії Путіним.

Нагадаємо, спецпредставник президента США Стівен Віткофф заявив, що незабаром відвідає українську столицю. Коли це станеться, поки невідомо.

У Давосі стартувала зустріч Трампа та Зеленського
22 січня 2026, 14:59
22 січня 2026
У Кривому Розі зіткнулись іномарки: в автотрощі постраждала дитина
22 січня 2026, 17:15
БЕБ розпочало розслідування проти Телеграм-каналів із мільйонною аудиторією
22 січня 2026, 17:13
У Дрогобичі утворили символічне коло єднання на знак незламності та спільної відповідальності за майбутнє України
22 січня 2026, 17:11
США, Україна та РФ зустрінуться в ОАЕ вже завтра - Зеленський
22 січня 2026, 17:00
У Хмельницькому військова пограбувала магазин та отримала "термін"
22 січня 2026, 16:55
На Запоріжжі чиновник влаштував "торгівлю бронюванням"
22 січня 2026, 16:35
На Львівщині жінка провалилась під кригу на річці
22 січня 2026, 16:27
"Нас всіх об'єднує світло в серцях": в Одесі військові та активісти розгорнули величезний прапор України
22 січня 2026, 16:20
У Хмельницькому чоловік посеред дня пограбував школяра
22 січня 2026, 16:15
07 серпня 2025
