"Усі хочуть, щоб війна закінчилася": Трамп прокоментував зустріч із Зеленським у Давосі

фото: Офіс Президента України

Президент США Дональд Трамп оцінив сьогоднішню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським на полях Всесвітнього економічного форуму як «дуже гарну»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на журналістів Sky News, які перебували на зустрічі.

"У мене була дуже хороша зустріч із президентом Зеленським, усі хочуть, щоб війна закінчилася", – зазначив американський лідер.

У відповідь на запитання про те, чи є можливість укласти угоду вже сьогодні, президент США заявив, що потрібно "подивитися, що ще станеться".

Також Трамп додав, що планує зустрітися із лідером Росії Путіним.

Нагадаємо, спецпредставник президента США Стівен Віткофф заявив, що незабаром відвідає українську столицю. Коли це станеться, поки невідомо.