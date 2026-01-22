10:38  22 січня
У Миколаєві судитимуть стоматолога, через недбалість якого помер пацієнт
Лікарі одеського ТЦК масово видавали фіктивні висновки ВЛК
Бійка на ковзанці ВДНГ: поліція повідомила про підозру 27-річному киянину
22 січня 2026, 10:26

Спецпосланець США назвав переговори з українською делегацією "продуктивними"

22 січня 2026, 10:26
Спецпосланець президента США Стів Віткофф повідомив, що переговори з українською делегацією в Давосі були продуктивними та наразі "все зводиться до одного питання", яке можна вирішити, "якщо обидві сторони цього хочуть".

Про це інформує "Інтерфакс-Україна", передає RegioNews.

На Українському сніданку у Давосі у четвер, 22 січня, Віткофф розповів, що в середу ввечері зустрічався з генералом Кирилом Будановим, керівником Офісу Президента України, та Рустемом Умєровим, секретарем РНБО.

Американський представник назвав їх "дивовижними" і відзначив, що Україна має"дивовижну команду переговорників".

"Ми провели багато часу разом. Я не знаю, скільки точно, але це може бути 100 годин із часів Женеви. Це буквально настільки всеохоплююче. І я думаю, що ми звели все до одного питання. Ми обговорили різні варіанти вирішення цієї проблеми. Це означає, що її можна вирішити. Якщо обидві сторони хочуть цього, ми її вирішимо", – заявив Віткофф.

Нагадаємо, секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що українська делегація під час участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі провела низку важливих зустрічей.

Раніше ЗМІ повідомили, що Володимир Зеленський у четвер, 22 січня, прямує до Давосу на зустріч із очільником США Дональдом Трампом.

