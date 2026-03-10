ЗСУ за добу відмінусували ще 950 окупантів та 13 ворожих танків
Сили оборони України минулої доби ліквідували ще 950 загарбників. Крім того, воїни ЗСУ знищили 13 танки, сім бронемашин та 73 артсистеми ворога
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.03.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, підрозділи Військово-морських сил ЗС України у взаємодії з Силами спеціальних операцій ЗСУ завдали удару по об'єктах противника в тимчасово окупованому Криму.
09 березня 2026
03 березня 2026
02 березня 2026
25 лютого 2026
Росіяни скинули три авіабомби на центр Словʼянська: є загиблі та поранені
10 березня 2026, 11:43У Хмельницькому відбувся форум для ветеранів: обговорили бізнес та адаптацію
10 березня 2026, 11:30Особливості української демократії: як зовнішня загроза примирила різні табори
10 березня 2026, 11:18На Дніпропетровщині житловий будинок згорів ущент
10 березня 2026, 11:09Через удари РФ по енергооб'єктах знеструмлені споживачі у пʼяти областях – Міненерго
10 березня 2026, 10:50На Дніпропетровщині дитина провалилась під кригу
10 березня 2026, 10:38На Тернопільщині 33-річний чоловік загинув, підірвавшись на боєприпасі в лісі
10 березня 2026, 10:26На Чернігівщині знайшли залишки російської ракети
10 березня 2026, 10:13На Рівненщині п'яний чоловік вбив сусідку
10 березня 2026, 10:00Готувала новий удар РФ по ТЕЦ і оборонним підприємствам: у Києві затримали російську агентку
10 березня 2026, 09:54
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
