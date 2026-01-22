10:38  22 января
В Николаеве будут судить стоматолога, из-за халатности которого умер пациент
08:57  22 января
Врачи одесского ТЦК массово выдавали фиктивные заключения ВВК
07:54  22 января
Драка на катке ВДНХ: полиция сообщила о подозрении 27-летнему киевлянину
UA | RU
UA | RU
22 января 2026, 10:26

Спецпосланник США назвал переговоры с украинской делегацией "продуктивными"

22 января 2026, 10:26
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Спецпосланник президента США Стив Виткофф сообщил, что переговоры с украинской делегацией в Давосе были продуктивными и "все сводится к одному вопросу", который можно решить, "если обе стороны этого хотят"

Об этом сообщает "Интэрфакс-Украина", передает RegioNews.

На Украинском завтраке в Давосе в четверг, 22 января, Виткофф рассказал, что в среду вечером встречался с генералом Кириллом Будановым, руководителем Офиса Президента Украины и Рустемом Умеровым, секретарем СНБО.

Американский представитель назвал их "удивительными" и отметил, что у Украины "удивительная команда переговорщиков".

"Мы провели много времени вместе. Я не знаю, сколько точно, но это может быть 100 часов со времен Женевы. Это буквально настолько всеобъемлющее. И я думаю, что мы свели все к одному вопросу. Мы обсудили разные варианты решения этой проблемы. Это значит, что ее можно решить. Если обе стороны хотят этого, мы ее решим", – заявил Витко.

Напомним, секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что украинская делегация во время участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе провела ряд важных встреч.

Ранее СМИ сообщили, что Владимир Зеленский в четверг, 22 января, направляется в Давос на встречу с главой США Дональдом Трампом.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина США Умеров Рустем Давос Буданов Кирилл Алексеевич встреча Виткофф украинская делегация
Трамп назвал Путина и Зеленского "дураками"
21 января 2026, 17:32
Зеленский завтра встретится с Трампом для обсуждения мирного плана
21 января 2026, 16:59
Мир в Украине не наступит уже завтра, но мы двигаемся вперед, – Буданов
21 января 2026, 13:33
Все новости »
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
Работал на онлайн-магазин: в Харьковской области задержали курьера наркотиков
22 января 2026, 11:30
В Одессе мошенники по поддельным документам продали квартиру умершей женщины
22 января 2026, 11:24
Разведывали последствия удара "Орешником" по Львовщине: СБУ задержала российских агентов
22 января 2026, 11:07
Зеленский прибыл в Давос: запланирована встреча с Трампом и участие в форуме
22 января 2026, 10:53
Армия РФ уже десять часов атакует "шахедами" Кривой Рог
22 января 2026, 10:51
В Николаеве будут судить стоматолога, из-за халатности которого умер пациент
22 января 2026, 10:38
В Одесской области в результате российской атаки погиб подросток
22 января 2026, 10:28
Зеленский летит в Давос на встречу с Трампом – Bloomberg
22 января 2026, 10:04
В Украине более 122 тысяч больных ОРВИ: только один регион немного превысил эпидпорог
22 января 2026, 09:53
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Все блоги »