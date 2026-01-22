Спецпосланник США назвал переговоры с украинской делегацией "продуктивными"

Фото: из открытых источников

Спецпосланник президента США Стив Виткофф сообщил, что переговоры с украинской делегацией в Давосе были продуктивными и "все сводится к одному вопросу", который можно решить, "если обе стороны этого хотят"

Об этом сообщает "Интэрфакс-Украина", передает RegioNews.

На Украинском завтраке в Давосе в четверг, 22 января, Виткофф рассказал, что в среду вечером встречался с генералом Кириллом Будановым, руководителем Офиса Президента Украины и Рустемом Умеровым, секретарем СНБО.

Американский представитель назвал их "удивительными" и отметил, что у Украины "удивительная команда переговорщиков".

"Мы провели много времени вместе. Я не знаю, сколько точно, но это может быть 100 часов со времен Женевы. Это буквально настолько всеобъемлющее. И я думаю, что мы свели все к одному вопросу. Мы обсудили разные варианты решения этой проблемы. Это значит, что ее можно решить. Если обе стороны хотят этого, мы ее решим", – заявил Витко.

Напомним, секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что украинская делегация во время участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе провела ряд важных встреч.

Ранее СМИ сообщили, что Владимир Зеленский в четверг, 22 января, направляется в Давос на встречу с главой США Дональдом Трампом.