22 січня 2026, 10:04

Зеленський летить у Давос на зустріч з Трампом, – Bloomberg

22 січня 2026, 10:04
Фото: Reuters
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 22 січня, прямує до Давосу на зустріч із очільником США Дональдом Трампом

Про це інформує Bloomberg із посиланням на свої джерела, передає RegioNews.

Як пише видання, раніше Зеленський заявляв, що, ймовірно, не братиме участі у щорічному Всесвітньому економічному форумі через масштабні російські авіаудари, які залишили частину Києва та інших регіонів без опалення, світла та води в морозну погоду.

Як відомо, в понеділок, 19 січня, у швейцарському Давосі стартував 56-й Всесвітній економічний форум, який триватиме до 23 січня.

Захід зібрав близько 3000 учасників із понад 130 країн, включно з делегацією України, яка буде представлена на найвищому рівні. Серед ключових тем – геополітика, штучний інтелект та відбудова України.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп планує зустрітись з українським колегою Володимиром Зеленським на полях економічного форуму у Давосі.

Раніше Трамп сказав, що Зеленський, а не Путін, гальмує потенційну мирну угоду. Окрім того, американський президент назвав Путіна та Зеленського "дурнями". На його думку, настав момент, коли Путін і Зеленський мають зустрітися й укласти угоду.

Читайте також: Трамп і Давос 2026: іронія долі та головні виклики сучасному світу

