НАБУ і САП повідомили про підозру експрокурору за багатомільйонні збитки державі

Фото: УНІАН

Про це інформує пресслужба антикорупційних відомств, передає RegioNews.

У НАБУ та САП не зазначають ім'я експрокурора, але за даними "Української Правди", йдеться про Костянтина Кулика, якого було звільнено з Генпрокуратури у 2019 році.

За даними слідства, Кулик сприяв одному з керівників Державної фіскальної служби у зловживанні службовим становищем, що призвело до завдання державі збитків на суму понад 641 млн гривень.

За версією слідства, суб’єкт господарювання подав скаргу до ДФС на рішення про стягнення податків. Перший заступник голови ДФС, у якого було обов’язок підписувати рішення за результатами розгляду скарг, не підписав проєкт рішення у встановлений термін. Кулик, діючи на користь підприємства, витребував усі матеріали перевірки в останній день строку, що унеможливило ухвалення рішення.

Як наслідок, скарга була автоматично задоволена, а держава втратила податки та штрафні санкції на суму понад 641 млн грн.

Дії колишнього прокурора кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

