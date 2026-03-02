07:53  02 березня
В Україну йде потепління до +13 градусів
10:37  02 березня
На Одещині 30-річний чоловік намагався виїхати до Молдови в образі 71-річної бабусі
07:29  02 березня
Смертельна ДТП на Рівненщині: тіла загиблих деблокували рятувальники
Остап Дроздов Журналіст, письменник info@regionews.ua
02 березня 2026, 09:59

Найсильніший страх українців – невизначена тривалість війни

02 березня 2026, 09:59
Індикаторні цифри самопочуття народу. Соціологія Gradus
Індикаторні цифри самопочуття народу. Соціологія Gradus
ілюстративне фото: з відкритих джерел
• 75% населення оцінюють якість свого життя як низьку, 21% - середню. Війна свого вже досягнула: народ кинутий на дно.

• За 1 рік кількість тих, хто опустився в низьку якість, побільшало на 10%. У перерахунку на демографію: кожен рік війни погіршуватиме життя 2-3 млн людей.

• Збідніння напряму вплинуло на донати: лишилося лише 7% тих, хто регулярно донатить (рік тому було 17%).

• 40% підтримують волонтерські збори час від часу, й це дуже розмите формулювання ("час від часу" радше для красного слівця або вимушено, щоб не виглядати ніяково).

• Зросла частка тих, хто ніколи не донатить: з 9% до 14%. Народ нарешті починає перекладати фінансування війни на державу, як і має бути апріорі.

• Найсильніший страх українців – невизначена тривалість війни (62%).

• У річній динаміці зросли майже всі страхи: страх за смерть близьких (52%), страх фінансово збідніти (48%), страх непевності в завтрашнім дні (42%).

• Чого найбільше хочуть, прагнуть, мріють: 66% – припинення війни та 40% – поліпшення добробуту.

Україна війна соціологія суспільство
25 лютого 2026
