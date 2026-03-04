08:11  04 березня
У Житомирі у приватному дворі знайшли 15 кг ртуті
10:51  04 березня
У Херсоні затримали подружжя, яке на замовлення росіян коригувало атаки по місту
09:20  04 березня
На Черкащині після зіткнення з вантажівкою легковик вилетів у кювет: є жертви
04 березня 2026, 09:30

Обіцяли компенсацію за відключення світла: на Полтавщині аферисти виманили в людей тисячі гривень

04 березня 2026, 09:30
Фото: Нацполіція
На Полтавській області аферисти використали нову схему обману. Вони "тиснули" на соціально чутливі теми

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Однією з жертв аферистів стала 57-річна жителька Миргорода. Вона отримала повідомлення про нібито "компенсацію від Укренерго" за відключення світла. Згодом їй подзвонили невідомі, вона озвучила їм код, який отримала. Після цього шахраї списали з рахунку жінки 10 тисяч гривень.

Другою жертвою стала 38-річна жителька Шишацької громади. Вона замовила вугілля через інтернет та перерахувала продавцю понад 15 000 гривень передоплати. Проте в результаті продавець зник, а жінка не отримала ані свої гроші, ані товар.

Правоохоронці встановлюють всі обставини.

Нагадаємо, раніше шахраї виманили 40 тисяч гривень у жителя Тернопільщини під приводом участі у неіснуючій програмі.

аферист поліція Полтавська область
03 березня 2026
