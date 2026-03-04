На Черкащині легковик зіткнувся із вантажівкою: загинув чоловік, двоє травмованих

Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Зіткнулися автомобіль Renault Taliant та вантажівка DAF 105.460. Після зіткнення некерований легковик виїхав з дороги та вилетів у кювет.

Водій легковика, 81-річний чоловік, загинув на місці. Двоє пасажирів – 48-річна жінка та 61-річний чоловік – отримали травми, їх доставили до лікарні. 34-річного водія вантажівки оглянули медики, від госпіталізації він відмовився.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють всіх обставини та причини аварії.

Нагадаємо, в поліції розповіли подробиці ДТП на Рівненщині 1 березня, в якій загинуло подружжя – автівка став некерованою та врізалася у вантажівку на зустрічній смузі.