Війна на Близькому Сході: наслідки для України

Війна США і Ізраїлю з Іраном, яка вже охопила значну частину Близького Сходу, стала викликом і для нас

Війна США і Ізраїлю з Іраном, яка вже охопила значну частину Близького Сходу, стала викликом і для нас

Фото: з відкритих джерел

У будь-якому випадку, постійно лунає запитання: якими будуть наслідки цієї війни для України?

Вплив цього конфлікту на ситуацію навколо російсько-української війни та мирні переговори щодо її завершення може бути неоднозначним і залежить від того, наскільки затягнеться конфлікт на Близькому Сході і як він може завершитись. Якщо військова операція США та Ізраїлю проти Ірану завершиться досить швидко, потенційні негативні наслідки для України будуть мінімальними. Якщо конфлікт затягнеться і стане масштабнішим, тоді таких негативних наслідків буде більше.

На ситуацію на фронті в Україні війна на Близькому Сході вплине мінімально. Для України головний ризик пов'язаний з тим, що якщо цей конфлікт затягнеться, то він може призвести до виснаження американських і міжнародних запасів ракет-перехоплювачів для систем ППО "Patriot", які дуже значущі для України. Але це буде важливо не для ситуації на фронті, а для відбиття російських ударів по українському тилу.

За іншими видами зброї та боєприпасів війна між США, Ізраїлем та Іраном не вплине суттєво на військовий потенціал України. Росія також не має якоїсь залежності від постачання зброї та боєприпасів з Ірану. Бойові безпілотники типу "Шахед" ще з 2023 року масово виготовляються в Росії. Росія, звісно, могла б закуповувати в Ірані додаткові ракети малої та середньої дальності. Але критичної залежності від цих постачань не було. Більше таких ракет Росія купувала у Північної Кореї.

Найбільш популярна точка зору полягає в тому, що війна на Близькому Сході відволікатиме міжнародну увагу від війни Росії проти України. Але треба розуміти, що інформаційна і політична увага міжнародного співтовариства є ситуативним фактором. Нинішній удар США і Ізраїлю по Ірану – це не перша війна на Близькому Сході за останні роки. Найбільше відвернула увагу від війни в Україні атака ХАМАС на Ізраїль у жовтні 2023 року. Але це була тимчасова ситуація і вона не відволікла міжнародної уваги від війни в Україні повністю. Масштаби та наслідки війни в Україні надто великі, щоб забути про неї. Минулорічний удар США та Ізраїлю по Ірану відвернув міжнародну увагу від війни в Україні не більше ніж на тиждень.

Для нас важлива не так загальна увага міжнародної спільноти, а насамперед підтримка України нашими партнерами. На цю підтримку війна проти Ірану суттєво не вплине. Україну зараз підтримує в основному Європа. І для Європи підтримка України є стратегічно важливішою ніж участь в операції США і Ізраїлю проти Ірану. І поки європейські країни не беруть прямої участі у військових діях.

США при Трампі не надають військової та фінансової підтримки Україні. Щодо поставок американської зброї для України, то, як вже зазначалося, ризик можливий щодо скорочення поставок ракет-перехоплювачів для систем ППО "Patriot", ймовірно, й для деяких інших зенітних систем (але це, мабуть, вже меншою мірою).

Ще один вагомий фактор ризику – можливий стрибок цін на нафту (до $100 за барель, а то й вище) через війну та ймовірне блокування Ормузької протоки іранськими військовими. Від цього може виграти Росія, і це може створити економічні проблеми для Європи та США. Але саме тому США рішуче протидіятимуть будь-яким спробам Ірану заблокувати Ормузьку протоку. З цієї причини США також не зацікавлені у затягуванні військових дій проти Ірану. Як тільки закінчиться військова операція проти Ірану, ціни на нафту почнуть знижуватися.

Однак, достатньо несподівано, проявилася ще одна проблема – Катар зупинив виробництво скрапленого природного газу на найбільшому у світі експортному підприємстві після атаки іранських дронів. І на цьому тлі європейські ціни на газ підскочили більш ніж на 50%, а світові енергоринки зазнали потрясіння. Для нас ця проблема також є актуальною, тому що Україні зараз теж доводиться закуповувати газ на європейських ринках.

Війна США проти Ірану хоча б побічно, але виявила об'єктивні геополітичні протиріччя між США та Росією, і Україна намагатиметься використати це у своїх інтересах. Вплине ця війна певною мірою і на ставлення Росії до США. В російських пабліках вже проявляється черговий сплеск антиамериканських настроїв. Це навряд чи призведе до того, що Путін відмовиться від переговорів із Трампом, але недовіра до Трампа і паранойя щодо дій США у Кремлі явно посиляться.

Інша річ, що нам не варто плекати ілюзії щодо того, що США зроблять проти Путіна те саме, що вони зробили у Венесуелі та Ірані. Трамп не буде воювати з Путіним (в першу чергу тому, що це ризик ядерної війни), скоріше буде з ним домовлятися. Але недовіри між ними внаслідок іранської війни стане помітно більше.

Поразка або хоча б ослаблення ісламського режиму в Ірані означатиме і суттєве ослаблення позицій Росії не лише на Близькому Сході, а і в цілому в світі. До речі, нинішня ситуація навколо Ірану демонструє і слабкість міжнародного впливу БРІКС, який мовчить і нічого не робить на захист свого нового члена. Більше того, один член БРІКС (Іран) б’є по інших членах цієї організації (Саудівської Аравії та ОАЕ). Отакий це "союз", який ще недавно претендував на роль одного з центрів глобального впливу.

Війна в Ірані не призведе до припинення переговорів щодо завершення війни в Україні, хоча для американців, звісно, головним пріоритетом на найближчу перспективу буде Іран. Однак дуже ймовірним є перенесення переговорів до Європи (поки на Близькому Сході йде війна). Можлива й деяка пауза у переговорному процесі, якщо Стів Уіткофф та Джаред Кушнер будуть зайняті у переговорах щодо припинення війни з Іраном. На зміст переговорів щодо України війна в Ірані суттєво не вплине, хоча з боку Росії можуть бути демарші і спроби шантажу американських партнерів. Однак навряд це вплине на американців, а тим більше на нас.

Читайте також: Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні