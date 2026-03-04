11:54  03 березня
04 березня 2026, 01:55

Співачка MamaRika розповіла про свій стан після вибухів в Дубаї

04 березня 2026, 01:55
Фото з відкритих джерел
Співачка MamaRika їхала на відпочинок, але в результаті застрягла в Дубаї через напружену ситуацію на Близькому Сході. Тепер артистка вийшла на зв'язок та розповіла про свій стан

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

MamaRika розповіла, що під час відпочинку вона та її син отруїлись. Дитина лише почала одужувати, а співачка вже трохи відчула покращення. За її словами, їх навіть хотіли класти в лікарню.

"Сказати, що останні 3 дні важкі, не сказати нічого. Це дуже важко морально, Я вам скажу, навіть не через вибухи, тому що ми до цього звикші, українців важко цим налякати, а через те, що ми в іншій країні. Я не розумію, як тут працює, я знаю, що є ППО і так далі, але вдома є вдома, там відчуваєш себе безпечніше", - каже співачка.

Артистка додала, що вона ереживає, що може не встигнути на свої концерти в Україні, але запевнила, що її команда робить все можливе, щоб знайти варіанти щодо виїзду з Дубая.

Ситуація на Близькому Сході

Ситуація на Близькому Сході загострилась після спільних ударів США та Ізраїлю по території Ірану, що відбулися 28 лютого. Іран у відповідь завдав серії ракетних ударів по американських об'єктах, розташованих у Катарі, Бахрейні, Кувейті та ОАЕ.

Також стало відомо, що в результаті спільної операції США та Ізраїлю був убитий верховний правитель Ірану аятола Алі Хаменеї. Президент Ірану заявив, що буде мститися за вбивство Хаменеї.

шоу-бизнес
Режисер Алан Бадоєв зізнався, на чому заробляє під час війни
03 березня 2026, 01:30
Блогерка Даша Квіткова розповіла, чи чекати на неї в кіно
03 березня 2026, 00:55
Співак Віталій Козловський розповів, чи була в нього дідівщина на службі
03 березня 2026, 00:30
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
Співак Віталій Козловський прокоментував причини звільнення з ЗСУ
04 березня 2026, 01:30
Репер Потап зізнався, чи повернеться в Україну
04 березня 2026, 00:55
В Україні дорожчає бензин: скільки тепер коштує заправити авто
03 березня 2026, 23:55
На Львівщині військовий вимагав від солдата "відкати" за непереведення в зону бойових дій
03 березня 2026, 23:30
На Житомирщині шахраї просять гроші від імені мера
03 березня 2026, 22:45
Ексголову ДПСУ Сергія Дейнека мобілізували - ЗМІ
03 березня 2026, 21:50
На Харківщині активісти протестують проти скасування пільг для донорів крові під час війни
03 березня 2026, 21:20
Начальника ТЦК на Київщині піймали на хабарі
03 березня 2026, 20:50
У Херсоні чоловік пограбував та зґвалтував 51-річну жінку
03 березня 2026, 20:35
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Остап Дроздов
