Співачка MamaRika розповіла про свій стан після вибухів в Дубаї

Співачка MamaRika їхала на відпочинок, але в результаті застрягла в Дубаї через напружену ситуацію на Близькому Сході. Тепер артистка вийшла на зв'язок та розповіла про свій стан

MamaRika розповіла, що під час відпочинку вона та її син отруїлись. Дитина лише почала одужувати, а співачка вже трохи відчула покращення. За її словами, їх навіть хотіли класти в лікарню.

"Сказати, що останні 3 дні важкі, не сказати нічого. Це дуже важко морально, Я вам скажу, навіть не через вибухи, тому що ми до цього звикші, українців важко цим налякати, а через те, що ми в іншій країні. Я не розумію, як тут працює, я знаю, що є ППО і так далі, але вдома є вдома, там відчуваєш себе безпечніше", - каже співачка.

Артистка додала, що вона ереживає, що може не встигнути на свої концерти в Україні, але запевнила, що її команда робить все можливе, щоб знайти варіанти щодо виїзду з Дубая.

Ситуація на Близькому Сході

Ситуація на Близькому Сході загострилась після спільних ударів США та Ізраїлю по території Ірану, що відбулися 28 лютого. Іран у відповідь завдав серії ракетних ударів по американських об'єктах, розташованих у Катарі, Бахрейні, Кувейті та ОАЕ.

Також стало відомо, що в результаті спільної операції США та Ізраїлю був убитий верховний правитель Ірану аятола Алі Хаменеї. Президент Ірану заявив, що буде мститися за вбивство Хаменеї.