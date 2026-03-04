Фото: Кулеба

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає RegioNews.

Зранку 4 березня у Миколаєві ворожий безпілотник влучив у поїзд. Він був порожній й прибув на технічне обслуговування.

Отримав поранення один співробітник Укрзалізниці. Йому надали всю необхідну меддопомогу.

Також Кулеба додав, що ввечері 3 березня росіяни намагалася атакувати дроном пасажирський потяг сполученням "Дніпро – Ковель".

Залізничники швидко зупинили поїзд та превентивно евакуювали пасажирів. Ворожий БПЛА влучив за кілька метрів від локомотива. Люди не постраждали. Коли загроза зникла, поїзд продовжив рух.

Нагадаємо, 2 березня у Криворізькому районі Дніпропетровської області ворожий дрон вдарив по одному з вагонів приміського поїзда. Загинув 75-річний чоловік, постраждали 10 людей.