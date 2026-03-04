Ворожий дрон вночі вдарив по селу на Харківщині: троє постраждалих

Фото: прокуратура

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

"4 березня близько 01:50 російський безпілотник, попередньо, типу "Герань-2", вдарив по селу Вільшани Харківського району", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджені приватні житлові будинки, господарчі споруди та гараж.

Гострої реакції на стрес зазнали 90-річний чоловік, а також дві жінки віком 62 та 48 років.

Нагадаємо, 3 березня російські військові атакували Чугуїв на Харківщині. Постраждали пʼятеро людей, зокрема 7-річна дівчинка.