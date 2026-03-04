08:11  04 березня
04 березня 2026, 08:28

Справа "Вагнергейт": суд зобов’язав генпрокурора розслідувати дії Мар’яни Безуглої

04 березня 2026, 08:28
Фото: з відкритих джерел
Печерський районний суд Києва 3 березня зобовʼязав Офіс генпрокурора розслідувати дії народної депутатки Мар’яни Безуглої щодо розголошення державної таємниці у контексті "Вагнергейту"

Про це повідомив адвокат Романа Червінського Андрій Йосипов, передає RegioNews.

Таке рішення прийняв суд, зобов’язавши посадовців генпрокуратури невідкладно внести відомості до ЄРДР та розпочати досудове розслідування за заявою Романа Червінського, відтак повністю задовольнивши скаргу на бездіяльність Офісу генпрокурора.

Йосипов пояснив, що йдеться про можливе розголошення державної таємниці, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 328 Кримінального кодексу України).

Ключові факти справи

10 та 13 вересня 2021 року Роман Червінський та інші офіцери давали свідчення Тимчасовій слідчій комісії ВРУ щодо спецоперації "Вагнергейт". Перед початком допиту всіх членів ТСК офіційно попередили, що ці відомості є державною таємницею.

Попри режим секретності, голова ТСК Мар’яна Безугла того ж дня надала інтерв’ю ЗМІ, де розкрила деталі операції та дані про участь у ній конкретних осіб (військовослужбовців).

Адвокат пояснив, що розголошення імен учасників розвідки фактично "підсвітило" цілі для спецслужб РФ. ФСБ РФ офіційно визнала операцію "Вагнергейт" актом тероризму. Це споставило під пряму загрозу життя офіцерів, оскільки держава-агресор системно проводить ліквідацію осіб, яких вважає "терористами" (приклади вбивств Воронича, Шаповала, Хараберюша та замахи на Буданова це підтверджують).

Він нагадав, що статус народного депутата не дає права торгувати безпекою розвідників заради політичного піару.

розслідування Безугла Мар'яна Генпрокуратура державна таємниця вагнергейт
