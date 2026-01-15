17:45  15 січня
15 січня 2026, 18:15

В Україні викрили корупційну схему в укртрансбезпеці: організаторів затримали в різних містах

15 січня 2026, 18:15
Фото: Нацполіція
Правоохоронці ліквідували корупційні схеми в укрирансбезпеці. Стало відомо про затримання організаторів

Про це повідомляє Національна поліція, передає RegioNews.

Як розповіли правоохоронці, хабарі вимагали від перевізників. Також організатори схеми пропонували хабарі своїм колегам для непритягнення порушників до адміністративної відповідальності за перевищення вагових норм, а також за відсутність документів на перевезення пасажирів.

Було затримано старшого державного інспектора відділу управління державного контролю в Хмельницькій області. Він отримав хабар у розмірі 30 тисяч гривень.

При цьому головного спеціаліста з Державної служби України з безпеки на транспорті. Він запропонував своєму колезі з управління державного нагляду в Черкаській області 50 000 гривень хабаря, аби той не помічав порушення деяких перевізників.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили низку схем, пов’язаних з ухиленням від мобілізації та незаконним переправленням чоловіків за кордон. Підозру оголосили 11 фігурантам.

