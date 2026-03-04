Фото: ДСНС

Вранці 4 березня російські військові вчергове завдали удару по Сумам

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа: вогонь охопив нежитлове приміщення та цивільні автомобілі, що були всередині.

Через загрозу повторних ударів рятувальники тимчасово зупиняли роботи та відходили в безпечне місце. Усі осередки горіння ліквідували.

Попередньо, постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 4 березня ворог атакував Україну 149 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Сили ППО знешкодили 129 безпілотників.