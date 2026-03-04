Росіяни поцілили по Сумам: виникла пожежа
Вранці 4 березня російські військові вчергове завдали удару по Сумам
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа: вогонь охопив нежитлове приміщення та цивільні автомобілі, що були всередині.
Через загрозу повторних ударів рятувальники тимчасово зупиняли роботи та відходили в безпечне місце. Усі осередки горіння ліквідували.
Попередньо, постраждалих немає.
Нагадаємо, у ніч на 4 березня ворог атакував Україну 149 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Сили ППО знешкодили 129 безпілотників.
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
Смертельна ДТП на Вінниччині: легковик перетворився на купу металу
04 березня 2026, 11:55П’яна помста: у Києві судитимуть чоловіка, який спалив кавʼярню на Лісовому масиві
04 березня 2026, 11:49"Бойові" для тиловиків та мільйонні збитки: підозру отримав посадовець бригади на Запорізькому напрямку
04 березня 2026, 11:32РФ атакувала енергетичну інфраструктуру: є знеструмлення у п'яти областях
04 березня 2026, 11:14У Херсоні затримали подружжя, яке на замовлення росіян коригувало атаки по місту
04 березня 2026, 10:51У Києві чоловік накинувся на сестру із ножем
04 березня 2026, 10:38Вибігла з-за шкільного автобуса: на Київщині мікроавтобус збив 12-річну дівчинку
04 березня 2026, 10:26Атака на поїзд у Миколаєві: що відомо
04 березня 2026, 10:09На Дніпропетровщині чоловік провалився під кригу на річці
04 березня 2026, 09:41
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Всі блоги »