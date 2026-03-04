РФ вночі запустила по Україні 149 безпілотників: ППО знешкодила 129 БпЛА
У ніч на 4 березня ворог атакував 149 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 100 із них – "шахеди"
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.
Станом на 08:30 сили ППО знищили або подавили 129 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на одній локації.
У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
Нагадаємо, в ніч на 4 березня над Дніпропетровщиною захисники знищили понад 30 ворожих дронів. Росіяни атакували чотири райони області.